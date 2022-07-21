Одни родители покупают машину на “гробовые”, а другие просят калечить себя, чтобы вернуться. Перехваченные разговоры оккупантов

Двум боевикам из “ЛНР”, которых взяли в плен в Луганской области, украинский суд вынес приговор. Теперь одному из них придется отсидеть десять лет за решеткой. Он воевал против Украины с 2015 года. Другой пошел в ряды оккупационного войска только сейчас, чтобы не попасть в тюрьму за кражу. Но отсидеть ему все равно придется — восемь лет.

Меньше везет россиянам, которые не хотят, чтобы их родители получили автомобиль вместо сына. Они снова себя калечат, чтобы избежать участия в боях. А их родители в перехваченных СБУ телефонных разговорах советуют, как это лучше сделать.

Оккупанты рассказывают своим родным о колоссальных потерях, а те верят в российскую пропаганду и убеждают в обратном.

Оккупант: — Мы проигрываем…

Собеседница: — Это у вас проигрывают, а там всюду — выигрывают.

Оккупант: — Это вам по телевизору так говорят. На самом деле здесь все по-другому.

Российский военный рассказывает, что ВСУ уничтожают их целыми батальонами, а потери среди техники еще больше.

Оккупант: — У нас должно быть около 90 танков, а осталось, знаешь сколько? Около 14, если все вместе взять за полк. Из полка осталось 14 танков!

А пока родители одних военных покупают машины на “гробовые” (выплаты семьям погибших военных — ред.), другие переживают за сыновей и советуют калечить себя. Даже говорят, как это можно сделать.

Оккупант: — Решил, сейчас смену сдам и как-то по лестнице ногу сломаю. Не могу я, пап, меня трясет уже. Не могу я здесь находиться.

Однако помочь в этом российским военным могут и наши ВСУ. Они уже уничтожили около 40 тыс. оккупантов и продолжают делать это дальше. Очень хорошо им помогает HIMARS, однако мы нуждаемся в большем.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал, сколько HIMARS нужно Украине для удачного контрнаступления, а также какое еще оружие необходимо.

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