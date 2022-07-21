Одні батьки купують машину на “гробові”, а інші просять калічити себе, щоб повернутися. Перехоплені розмови окупантів

Двом бойовикам з “ЛНР”, яких взяли в полон на Луганщині, український суд виніс вирок. Тепер одному з них доведеться відсидіти десять років за ґратами. Він воював проти України ще з 2015 року. Інший пішов до лав окупаційного війська лише зараз, щоб не потрапити в тюрму за крадіжку. Та відсидіти йому все одно доведеться — вісім років.

Менше щастить росіянам, які не хочуть, щоб їхні батьки отримали автомобіль замість сина. Вони знову себе калічать, щоб уникнути участі в боях. А їхні батьки у телефонних розмовах, які перехоплює СБУ, радять, як це краще зробити.

Окупанти розповідають своїм рідним про колосальні втрати, а ті вірять у російську пропаганду й переконують у протилежному.

Окупант: — Ми програємо…

Співрозмовниця: — Це у вас програють, а там усюди — виграють.

Окупант: — Це вам по телевізору так кажуть. Насправді тут все інакше.

Російський військовий розповідає, що ЗСУ знищують їх цілими батальйонами, а втрати серед техніки ще більші.

Окупант: — У нас має бути близько 90 танків, а залишилось знаєш скільки? Близько 14, якщо всі разом рахувати за полк. З полку залишилося 14 танків!

А поки батьки одних військових купують машини на “гробові” (виплати родинам загиблих військових — ред.), то інші хвилюються за синів та радять калічити себе. Навіть розповідають, як це можна зробити.

Окупант: — Вирішив, зараз зміну здам та якось на сходах ногу зламаю. Не можу я, тату, мене трясе вже. Не можу я тут бути.

Проте допомогти з цим російським військовим можуть і наші ЗСУ. Вони вже знищили майже 40 тис. окупантів і продовжують робити це далі. Дуже добре їм допомагає HIMARS, проте ми потребуємо більшого.

Міністр оборони України Олексій Резніков розповів, скільки HIMARS потребує Україна для вдалого контрнаступу, а також яка ще зброя потрібна.

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