Поседел от жесткого боя — оккупант жалуется жене на “горячий” прием от ВСУ

Дорога российским оккупантам устлана их преступлениями в ад. И ВСУ каждый день выносят справедливую смертную казнь захватчикам, посягающим на чужое.

Россияне это понимают, поэтому их хвастливый голос в начале полномасштабного вторжения сменяется грустным и жалким воем о бестолковых командирах, трусливых армейцах и мощных обстрелах их позиций украинцами.

Главное управление разведки Украины опубликовало новый перехваченный диалог военнослужащего со своей женой о том, как он едва спасся из-под обстрелов в бою с ВСУ.

Собеседница: Каждый раз я седею, когда ты пропадаешь.

Оккупант: Я сам поседел.

Собеседница: Что снова случилось?

Оккупант: Бой был.

Собеседница: Да? Жестко?

Оккупант: Жестко. Сначала “вертушка” отработала. Там, где сидели, снаряд прилетел, стену пробил, но не взорвался. Если бы взорвался, то все — до свидания.

Затем миномет снес стену дома, где скрывались. Крышу снесло. Потом отбежали, когда через 15 метров так прилетело. Плюс командир какой-то новый, петух. Из-за него место сожгли. Весь день нас п*дарасили. Никакой ротации не будет.

Недавно стало известно про освобождение Изюма от россиян. Украинские военные рассказали, как очищали населенный пункт в Харьковской области, а захватчики убегали под их мощью.

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