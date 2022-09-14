Посивів від жорсткого бою — окупант жаліється дружині на “гарячий” прийом від ЗСУ

Дорога російським окупантам вистелена їхніми злочинами в самісіньке пекло. І ЗСУ щодня виносять справедливу смертну кару загарбникам, які посягають на чуже.

Росіяни це розуміють, тож їхній хвалькуватий голос на початку повномасштабного вторгнення змінюється сумним та жалісним виттям про недолугих командирів, боязких армійців та потужні обстріли їхніх позицій українцями.

Головне управління розвідки України опублікувало новий перехоплений діалог військовослужбовця зі своєю дружиною про те, як він ледве врятувався з-під обстрілів у бою із ЗСУ.

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Співрозмовниця: Щоразу я сивію, коли ти пропадаєш.

Окупант: Я сам посивів.

Співрозмовниця: Що знову трапилось?

Окупант: Бій був.

Співрозмовниця: Так? Жорстко?

Окупант: Жорстко. Спочатку “вертушка” відпрацювала. Там, де сиділи, снаряд прилетів, стіну пробив, але не вибухнув. Якби вибухнув, то все — до побачення.

Потім міномет зніс стіну будинку, де ховалися. Дах зніс. Потім відбігли, коли за 15 метрів так прилетіло. Плюс командир якийсь новий, півень. Через нього місце спалили. Весь день нас п*дарасили. Жодної ротації не буде.

Нещодавно стало відомо про звільнення Ізюма від росіян. Українські військові розповіли, як очищували населений пункт у Харківській області, а загарбники тікали під їх міццю.

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