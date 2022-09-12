“Анжела, прощавай. Нам кінець”! Нові перехоплені розмови російських окупантів

Що сильніше женуть окупантів Збройні сили України, то більше ті скаржаться у телефонних розмовах з родичами.

Головне управління розвідки міністерства оборони України опублікувало записи чергових перехоплень. У них загарбники жаліються на відсутність забезпечення та бездіяльність командування.

— Анжела, це мрак. Нас тут п***ять кожен день,— скиглить російський загарбник своїй співбсідниці.

З горя та безпомічності окупанти займаються звичною справою — пиячать, а потім дзвонять буквально прощатися із родичами.

— Ми залишились самі. У меня БК немає. Я його весь використав сьогодні сам. Мені п**да, — скаржиться окупант.

На щастя, для нього є вихід і гарячі лінії, за якими можна подзвонити та здатися у полон. Це чи не єдина можливість вижити під час контрнаступу ЗСУ.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали про нові перехоплені розмови російських окупантів.