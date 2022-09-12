“Анжела, прощай. Нам конец! Новые перехваченные разговоры российских оккупантов

Чем сильнее гонят оккупантов Вооруженные силы Украины, тем больше они жалуются в телефонных разговорах с родственниками.

Главное управление разведки министерства обороны Украины опубликовало записи очередных перехватов. В них захватчики жалуются на отсутствие обеспечения и бездействия командования.

— Анжела, это мрак. Нас здесь п***ят каждый день, — говорит российский захватчик своей собеседнице.

От горя и беспомощности оккупанты занимаются привычным делом — пьют, а потом звонят буквально прощаться с родственниками.

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— Мы остались одни. У меня нет БК. Я его весь использовал сегодня один. Мне п**да, — жалуется оккупант.

К счастью, для него есть выход и горячие линии, по которым можно позвонить и сдаться в плен. Это едва ли не единственная возможность выжить во время контрнаступления ВСУ.

Напомним, что ранее мы рассказывали о новых перехваченных разговорах российских оккупантов.