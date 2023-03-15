Пока рожала, родной дом разрушила ракета… В Одессе строят жилье для переселенцев

В Одесской области строят социальный городок для переселенцев. Первые дома построили два месяца назад. Здесь живут около 50 человек.

Жилье бюджетное, обустроено в грузовых контейнерах. Впрочем, есть все необходимое: тепло, вода и мебель. Люди радуются и этому, ведь большинство потеряло свои дома.

Даже если война закончится, у нас более миллиона человек остались в непонятно каком статусе. Поэтому это настолько необходимо. Но даже этот комплекс, который мы делаем, не решит вопрос. Мы уже разрабатываем проект в Киеве. Нам уже дали землю. Это три гектара, и мы планируем до 300 домиков, — рассказывает председатель ОО Новая жизнь Федор Герасимов.

Всего в центре коллективного проживания планируется разместить до полтысячи вынужденных беглецов.

Сейчас также смотрят

Проект реализуют благодаря поддержке западных партнеров и небезразличных украинцев. Следовательно, в центре продолжают строительство Дома матери и ребенка.

До начала полномасштабной войны здесь планировалось обустроить шелтер для пострадавших от домашнего насилия. В комнатах живут семьи переселенцев с новорожденными детьми.

Среди них и Дарья. Две недели назад ее дом был разрушен ракетным ударом, пока женщина рожала сына.

Ракета попала, так уже некуда было возвращаться. И нашлись люди, которые мне помогли. Я им за это благодарна, — рассказывает переселенка Дарья Баймухаметова.

Не хочешь стоять в очереди за документом переселенца? Читай, как получить справку ВПЛ в Дії.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!