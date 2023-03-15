Украина

Пока рожала, родной дом разрушила ракета… В Одессе строят жилье для переселенцев

Александра Ченкова, региональная журналистка программы Вікна-новини 15 марта 2023, 23:00

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