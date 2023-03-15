Україна

Поки народжувала, рідний дім зруйнувала ракета… В Одесі зводять житло для переселенців

Олександра Ченкова, регіональна журналістка програми Вікна-новини 15 Березня 2023, 23:00

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