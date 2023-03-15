Поки народжувала, рідний дім зруйнувала ракета… В Одесі зводять житло для переселенців

В Одеській області будують соціальне містечко для переселенців. Перші будинки звели два місяці тому. Тут живуть майже 50 людей.

Житло бюджетне, облаштоване у вантажних контейнерах. Втім, є все необхідне: тепло, вода та меблі. Люди радіють і цьому, адже більшість втратили свої домівки.

Навіть якщо війна закінчиться, у нас понад мільйон людей залишилися в незрозуміло якому статусі. Тому це настільки необхідно. Та навіть цей комплекс, який ми робимо, не вирішить питання. Ми вже розробляємо проект у Києві. Нам уже дали землю. Це три гектари, і ми плануємо до 300 будиночків, — розповідає голова ГО Нове життя Федір Герасимов.

Загалом у центрі колективного проживання планують розмістити до 500 вимушених утікачів.

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Проект реалізовують завдяки підтримці західних партнерів та небайдужих українців. Відтак у центрі продовжують будівництво Будинку матері та дитини.

До початку повномасштабної війни тут планували облаштувати шелтер для потерпілих від домашнього насилля. Наразі у кімнатах живуть родини переселенців із новонародженими дітьми.

Серед них і Дар’я. Два тижні тому її будинок був зруйнований ракетним ударом, поки жінка народжувала сина.

Ракета влучила, то вже не було куди вертатися. І знайшлися люди, які мені допомогли. Я їм за це вдячна, — розповідає переселенка Дар’я Баймухаметова.

Не хочеш стояти у черзі за документом переселенця? Читай, як отримати довідку ВПО у Дії.

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