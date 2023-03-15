Народжувала вдома, зашивали звичайною голкою: історія одних пологів під окупацією

Народити в окупації, під обстрілами, вдома в акушерки. За два тижні до того поховати кумів, яких розстріляли росіяни. А після того з двома маленькими дітьми жити у підвалі.

Це історія мешканки Ізюма Анни Мелешко. Наприкінці місяця її доньці, народженій у найгарячіші дні російського вторгнення, виповниться рік.

Зараз дівчина розповідає: озвірілі окупанти не дозволяли Анні на дев’ятому місяці вагітності з іншими дітьми навіть виходити на вулицю.

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Окрім домашніх пологів, акушерка зашивала рани звичайними товстими голками — інших не було. І це все було під канонаду Градів.

Через це перші півтора місяця молодша донька провела з батьками, у підвалі. У їхнє подвір’я в цей час лягали снаряди ворога.

Нині у будинку жодного вцілілого вікна, тож живуть всі в одній кімнаті, щоб було хоч трохи тепло. Полагодити дім самотужки грошей не мають — через війну чоловік втратив роботу.

Але допомогти можуть усі небайдужі. Зокрема, і ти. Номер картки залишаємо тут:

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Таких історій зараз тисячі. Читай ще одну. Вона про жінку з Запоріжжя, у будинок якої прилетів снаряд, а її чоловік дивом вижив.

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