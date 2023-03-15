Рожала дома, зашивали обычной иглой: история одних родов под оккупацией

Родить в оккупации, под обстрелами, дома у акушерки. За две недели до этого похоронить кумовей, которых расстреляли россияне. А после — с двумя маленькими детьми жить в подвале.

Это история жительницы Изюма Анны Мелешко. В конце месяца ее дочери, рожденной в самом начале российского вторжения, исполнится год.

Сейчас девушка рассказывает: озверевшие оккупанты не позволяли Анне на девятом месяце беременности с другими детьми даже выходить на улицу.

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Кроме домашних родов, акушерка зашивала раны обычными толстыми иглами — других не было. И все это было под канонаду Градов.

Поэтому первые полтора месяца младшая дочь провела с родителями, в подвале. В их двор в это время прилетали снаряды врага.

Сейчас в доме — ни одного уцелевшего окна, так что живут все в одной комнате, чтобы было хоть немного тепло. Починить дом самостоятельно денег нет — из-за войны муж потерял работу.

Помочь Анне Мелешко можешь и ты. Номер карты оставляем ниже:

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Таких историй сейчас сотни тысяч. О женщине из Запорожья, в чей дом прилетел снаряд, а ее муж чудом выжил, — в другом материале.

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