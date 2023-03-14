Потеряла все в разрушенном доме, а муж чудом выжил! История женщины из разрушенного дома в Запорожье

Разбитое жилье, погибшие невинные люди и покалеченные судьбы. В Запорожье жители дома, в который попала российская ракета, до сих пор приходят на развалины. Одни, чтобы забрать уцелевшие вещи, другие — рассмотреть обломки своей прошлой жизни и поблагодарить судьбу за спасение.

Юлия после того теракта потеряла все имущество, но мужу чудом посчастливилось выжить прямо возле эпицентра попадания. Женщина снова пришла к дому, чтобы рассмотреть на то, что осталось от квартиры.

Осталось пять пар обуви, зонтик, кастрюли, несколько ножей, — перечисляет уцелевшее Юлия.

Подниматься в квартиру позволяют только в сопровождении спасателей. На пятом этаже, в нескольких метрах от порога квартиры, видна жуткая пропасть. Именно сюда попала российская ракета.

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Женщина показывает, где находилась детская комната и их с мужем спальня. Сейчас на этом месте пусто. Юлия с 14-летним сыном была в эвакуации за границей. О попадании в ее дом рассказали друзья, женщина сразу поехала домой.

Пока женщина ехала в Запорожье, на месте трагедии работали спасатели — разбирали завалы и спасали людей. Александр — муж Юлии — был возле эпицентра взрыва. Его из-под обломков пытались достать соседи. Сейчас он с многочисленными травмами, как и трое пострадавших жильцов дома, в больнице.

— С одной стороны — перелом четырех ребер, с другой — трех. Операции на внутренних органах, — рассказывает Юлия.

Небезразличные могут помочь семье. Реквизиты для помощи: 5375411501738921 (Юлия Кобзарь).

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