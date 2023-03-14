Люди

Втратила все у зруйнованому будинку, а чоловік дивом вижив! Історія жінки зі зруйнованого будинку у Запоріжжі

Андрій Почтєв 14 Березня 2023, 15:00
Історія Юлії Кобзар зі зруйнованого будинку у Запоріжжі

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