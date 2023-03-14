Втратила все у зруйнованому будинку, а чоловік дивом вижив! Історія жінки зі зруйнованого будинку у Запоріжжі

Потрощене житло, загиблі невинні люди та скалічені долі. У Запоріжжі мешканці будинку, у який влучила російська ракета, досі приходять на руїни. Одні, щоб забрати вцілілі речі, інші — роздивитися уламки свого минулого життя та подякувати долі за порятунок.

Пані Юлія після того теракту втратила геть усе майно, але добре, що чоловіку дивом пощастило вижити просто біля епіцентру влучання. Жінка знову прийшла до будинку, щоб роздивитися те, що залишилося від квартири.

Залишилося п’ять пар взуття, парасолька, каструлі, кілька ножів, — перераховує вціліле Юлія.

Підійматися до квартири дозволяють лише у супроводі рятувальників. На п’ятому поверсі, за кілька метрів від порогу квартири, видно моторошне провалля. Саме сюди влучила російська ракета.

Зараз також дивляться

Жінка показує, де були дитяча кімната та їхня з чоловіком спальня. Зараз на цьому місці порожньо. Юлія з 14-річним сином була в евакуації за кордоном. Про влучання у її будинок розповіли друзі, жінка відразу поїхала додому.

Поки жінка їхала до Запоріжжя, на місці трагедії працювали рятувальники — розбирали завали та рятували людей. Олександр — чоловік Юлії — був біля епіцентру вибуху. Його з-під уламків намагалися дістати сусіди. Зараз він із численними травмами, як і ще троє постраждалих мешканців будинку, у лікарні.

— З одного боку перелом чотирьох ребер, з іншого — трьох. Операції на внутрішніх органах, — розповідає Юлія.

Небайдужі можуть допомогти родини. Реквізити для допомоги: 5375411501738921 (Юлія Кобзар).

Російські військові знищують ракетами міста, до яких не можуть дійти, а в окупації — справи ще гірші. Раніше ми розповідали, як живуть люди зі звільненої Херсонщини.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!