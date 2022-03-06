Прощеного воскресенья не будет! Мы накажем каждую сволочь — обращение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский снова обратился к украинцам — в Прощеное воскресенье, 6 марта.

В своем обращении он подчеркнул: мы не простим расстрелянные жилые дома, сбитую нашими ПВО ракету над детской больницей Охматдит в Киеве и еще более 500 ракет, которые ударили по украинской земле и по украинцам.

Вспомнил глава государства и о гуманитарном коридоре, который Россия сорвала во второй раз и не дала возможности вывести обычных людей, оказавшихся в окружении — без еды, воды и самого необходимого. А еще – о зверствах в Ирпене.

Сегодня в Ирпене была убита семья: мужчина, женщина и двое детей. Прямо на дороге, как в тире.

Семья пыталась покинуть город, чтобы спастись. Зеленский резко заявляет: мы не простим и не забудем.

Мы накажем каждого, кто совершил зверства на этой войне. Найдем каждую сволочь.

Россия анонсирует зверства

Президент также сообщил, что на завтра Россия официально анонсировала обстрелы нашей территории. В частности, предприятий оборонного комплекса. Сейчас большинство из них находятся в городской среде.

На этих предприятиях работают тысячи человек. Сотни тысяч – живут рядом.

Это убийство. Сознательное убийство.

Глава государства возмущен тем, что не услышал реакции ни от одного мирового лидера, ни от одного западного политика на этот “анонс”. Это только усиливает чувство безнаказанности у агрессора.

Дерзость агрессора – это четкий сигнал для Запада, что введенных против России санкций недостаточно.

Сопротивление украинцев

Отметил президент и украинцев, которые отчаянно сопротивляются российской оккупации и с голыми руками идут против врага. А еще – городских голов и глав областных администраций, вдохновляющих украинцев на эту борьбу.

И наши герои, наши города-герои я решил отметить специальным званием. Как это уже было, когда мы победили другое нашествие.

Городами-героями в Украине станут:

Харьков

Чернигов

Мариуполь

Херсон

Гостомель

Волноваха.

Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина может выиграть войну.