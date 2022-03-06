Прощеної неділі не буде! Ми покараємо кожну сволоту — звернення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський знову звернувся до українців — у прощену неділю, 6 березня.

У своєму зверненні він наголосив: ми не пробачимо розстріляних житлових будинків, збиту нашими ППО ракету над дитячою лікарнею Охматдит у Києві та ще понад 500 ракет, які вдарили по українській землі та по українцях.

Згадав глава держави і про гуманітарний коридор, який Росія вдруге зірвала й не дала можливості вивести звичайних людей, які опинилися в оточенні — без їжі, води та найнеобхіднішого. А ще — про звірства в Ірпені.

Сьогодні в Ірпені було вбито родину: чоловіка, жінку і двох дітей. Прямо на дорозі, як в тирі.

Родина намагалася залишити місто, щоб врятуватись. Зеленський різко заявляє: ми не пробачимо і не забудемо.

Ми покараємо кожного, хто скоїв звірства на цій війні. Знайдемо кожну сволоту.

Зухвалість окупанта: Росія анонсує звірства

Президент також повідомив, що на завтра Росія офіційно анонсувала обстріл нашої території. Зокрема, підприємств оборонного комплексу. Зараз більшість із них знаходяться серед міського середовища.

На цих підприємствах працюють тисячі людей. Сотні тисяч – живуть поряд.

Це вбивство. Свідоме вбивство.

Глава держави обурений, що не почув реакції від жодного лідера світу, від жодного західного політика на цей “анонс”. Це тільки підтверджує відчуття безкарності в агресора.

Зухвалість агресора – це чіткий сигнал для Заходу, що застосованих проти Росії санкцій недостатньо.

Опір українців

Відзначив президент і українців, які відчайдушно чинять спротив російській окупації та голіруч йдуть проти ворога. А ще – міських голів та голів обласних адміністрацій, які надихають українців на цю боротьбу.

І наші герої, наші міста-герої, я вирішив відзначити спеціальним званням. Як це вже було, коли перемогли іншу навалу.

Тож містами-героями стануть:

Харків

Чернігів

Маріуполь

Херсон

Гостомель

Волноваха.

Нагадаємо, раніше держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна може виграти війну.