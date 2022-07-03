Разница в возрасте — не помеха: как украинцы разных поколений нашли общий язык и бьют врага

Наши воины – очень мотивированы, ведь защищают родную землю и близких людей от оккупантов.

В окопах ныне можно встретить разных по специальности и возрасту бойцов, которые отправились на освободительную войну сознательно, добровольцами, и, следовательно, не собираются отступать.

Армейцу на псевдо Хакер 22 года и он студент, а военному по прозвищу Дед – 60 лет и он сварщик. Эти мужчины из разных поколений. Но сейчас оба бок о бок сидят в окопах.

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Хакер пошел добровольцем на освободительную войну в конце февраля, сейчас держит оборону на Запорожском направлении. Уверяет, что попытки врага истощить их обстрелами бесполезны.

Последние месяцы они били наугад. В том числе по жилым кварталам Орехова, потому что не могут поразить нас.

Военнослужащий признается, что, несмотря на усталость, морально-психологическое состояние наших армейцев высокое.

Могу сказать, что здесь настоящие воины.

У старейшего здесь воина Деда всегда наготове несколько гранатометов, старый РПГ и новый шведский АТ-4.

60-летний мужчина также пошел добровольцем в военкомат еще в феврале. Первый раз не взяли, сказали идти внуков нянчить. Через неделю сам пришел еще раз. Сказал, что будет спать в военкомате, пока не заберут.

Мужчина признается, родные, в том числе три внука, уговаривали дедушку остаться дома, но он не смог.

Кому-то надо все равно защищать нашу Украину, детей, родителей.

Теперь Дед передает своим родним приветствия и успокаивает: враг не пройдет. А небо прикроют над украинцами воины зенитных ракетных войск, у которых сегодня, 3 июня, кстати, праздник. Потому читай историю командира, дивизион которого закрывает украинское небо от вражеских ракет.

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