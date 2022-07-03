Люди

Різниця у віці — не перешкода: як українці різних поколінь знайшли спільну мову та б’ють ворога

Андрій Почтєв 03 Липня 2022, 23:50

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