Нарушение всех Женевских конвенций и прав человека! Действительно ли Россия готовит публичный “суд” над украинскими военными

Россия продолжает шокировать мир своей жестокостью. В сети начала распространяться информация, что российская сторона хочет устроить публичный “суд” над украинскими военнопленными.

Координатор медийной инициативы За права человека Елена Решетилова рассказала Вадиму Карпьяку о планах россиян и их сторонников создать судилище над пленными украинскими военными, якобы запланированное на 24 августа в Мариуполе.

По ее словам, россияне массово анонсируют подобную информацию, но ничего не известно о какой-либо конкретной дате.

О нарушении всех конвенций и прав человека

Елена Решетилова рассказала: происходящее и готовящееся в Мариуполе, в частности, построение клеток для военных — нарушение прав и свобод человека, а также презумпции невиновности.

Весь цивилизованный мир отказался от клеток. Стороны суда предпочитают, чтобы подсудимый сидел рядом с адвокатом или, в некоторых случаях, в так называемых аквариумах из стекла.

Монтируя клетки для украинских пленных военных, РФ снова доказывает, что не является частью цивилизованного мира.

— Согласно Женевским конвенциям, военнопленные вообще не должны подвергаться судам, если они не совершали военного преступления против человечности. В этом случае российская сторона придумала “преступление” и “суд” — это уже нарушение конвенций.

Более того, Женевская конвенция предусматривает: военнопленный не должен демонстрироваться ради любопытства публики.

Российское “шоу судов” является демонстрацией и унижением военнопленных для удовлетворения публичного интереса. Мы все это фиксируем, а также этим занимается Офис генпрокурора, — объясняет Решетилова.

Также она сообщила, что до 24 февраля было сложно доказать, что главы и правоохранители “ЛНР” и “ДНР” были подконтрольны России. Поэтому еще до 24 февраля Украина собирала доказательства того, что “правоохранительная система” квазиреспублик подконтрольна Российской Федерации.

Также Елена Решетилова подчеркнула, что интерес со стороны иностранных правительств к российским “судам” и ситуации с военнопленными достаточно высок. Так что весь мир не теряет бдительности и следит за этой ситуацией.

Ранее мы рассказывали, какую защиту имеют военнопленные и как проходит процедура обмена.

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