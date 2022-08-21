Украина

Нарушение всех Женевских конвенций и прав человека! Действительно ли Россия готовит публичный “суд” над украинскими военными

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 августа 2022, 22:00
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