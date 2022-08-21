Україна

Порушення усіх Женевських конвенцій та прав людини! Чи справді Росія готує публічний “суд” над українськими військовими

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Серпня 2022, 22:00
Росія готує “суд” над українськими військовими: які міжнародні права порушує РФ

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