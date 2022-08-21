Порушення усіх Женевських конвенцій та прав людини! Чи справді Росія готує публічний “суд” над українськими військовими

Росія продовжує шокувати світ своєю жорстокістю. У мережі почала ширитися інформація, що російська сторона хоче влаштувати публічний “суд” над українськими військовополоненими.

Координаторка медійної ініціативи За права людини Олена Решетилова розповіла Вадиму Карп’яку про плани росіян і їхніх прибічників створити судилище над полоненими українськими військовими, яке нібито заплановане на 24 серпня у Маріуполі.

За її словами, росіяни масово анонсують подібну інформацію, але нічого не відомо про якусь конкретну дату.

Про порушення усіх конвенцій та прав людини

Олена Решетилова розповіла: те, що відбувається та готується у Маріуполі, зокрема, побудова кліток для військових — порушення прав та свобод людини, а також презумпції невинуватості.

Весь цивілізований світ відмовився від кліток. Сторони суду переважно вимагають, щоб підсудний сидів поруч з адвокатом або, в деяких випадках, у так званих акваріумах зі скла.

Тож, монтуючи клітки для українських полонених військових, РФ знову доводить, що не є частиною цивілізованого світу.

— Згідно з Женевськими конвенціями, військовополонені взагалі не повинні піддаватися судам, якщо вони не скоювали воєнного злочину проти людяності. У цьому випадку російська сторона вигадала “злочин” та “суд” — це вже є порушенням конвенцій.

Ба більше, Женевська конвенція передбачає: військовополонений не повинен демонструватися задля цікавості публіки.

Російське “шоу судів” є демонстрацією та приниженням військовополонених для задоволення публічного інтересу. Ми це все фіксуємо, а також цим займається Офіс генпрокурора, — пояснює Решетилова.

Також вона повідомила, що до 24 лютого було складно довести, що керівники та правоохоронці “ЛНР” та “ДНР” були підконтрольні Росії. Тож ще до 24 лютого Україна збирала докази того, що “правоохоронна система” квазіреспублік підконтрольна Російській Федерації.

Також Олена Решетилова наголосила, що інтерес з боку іноземних урядів до російських “судів” та ситуації з військовополоненими досить високий. Тож весь світ не втрачає пильності та стежить за цією ситуацією.

Раніше ми розповідали, який захист мають військові полонені та як проходить процедура обміну.

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