Шеринг авто, упрощенный выезд детей и пенсионное удостоверение — как Дія упрощает жизнь украинцев

За месяцы войны украинцы могли убедиться, что отечественные разработки продвинули нашу жизнь на несколько уровней вперед.

Украинская Дія, являющееся продуктом нашего Министерства цифровой трансформации, стала первым в Украине приложением с полностью диджитализированной базой документов, оказывает услуги и даже проводит опросы.

С началом войны Дія расширила свои опции — теперь лишь в несколько кликов через приложение можно решать проблему ВПЛ, фиксировать преступления РФ на территории Украины, становиться в очередь на ипотечное жилье и многое другое.

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Министр Минцифры Михаил Федоров уже анонсировал новые функции, которые скоро появятся в Дії, и рассказал, как они изменят жизнь украинцев.

Что нового подготовила Минцифра?

Новых продуктов будет десять, как сообщил Федоров. Среди основного — Дія возвращает “шеринг авто”, то есть возможность предоставить технический паспорт автомобиля другому человеку. Таким образом, сделав всего несколько нажатий на вашем телефоне, в приложении Дія человека, которому вы доверили авто, появится техпаспорт автомобиля.

Будут добавлены новые образцы документов: пенсионное удостоверение, удостоверение о временном месте жительства.

Также мы запустим функцию покупки военных облигаций, что сейчас является очень важным моментом в регуляции государственного бюджета во время войны.

В несколько кликов каждое физическое и юридическое лицо сможет купить военные облигации. Также Дія запускает Зручну іпотеку для всех желающих — через приложение можно будет подать заявку и забыть о бумажках и документах: Дія сама подтянет все необходимые данные для банка.

Также в Дії теперь будет перевод документов на английский — для удобства тех украинцев, которые сейчас находятся за границей.

Нацеленный Федоров и на борьбу с коррупцией: Дія готова запускать совершенно новую схему растаможки авто. Пока все зависит от Кабмина, который еще не принял пакет соответствующего законопроекта.

С таким обновлением мы сможем полностью побороть коррупцию в таможенной службе. Главное, чтобы приняли соответствующий закон, который переворачивает нашу нынешнюю систему растаможки с ног на голову.

Один из самых необходимых цифровых продуктов, которые сейчас необходимы украинцам, — возможность электронно предоставить разрешение на вывоз ребенка за границу. Все это связано с тем, что выезжающие с детьми женщины или мужчины должны предоставлять разрешение от отца или матери ребенка о пересечении границы.

Раньше такое разрешение должно было быть нотариально удостоверенным, а на его изготовление уходило несколько дней, к тому же обходилось довольно дорого. В период военного положения данное правило нуждалось в изменениях.

С Дія такое разрешение можно будет оформить очень быстро, и документ автоматически попадает в базу пограничной службы.

О других облегчениях и упрощениях правил выезда детей за границу читай в материале.

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