В городе был глава Европейского Совета Шарль Мишель! Что известно о ракетных ударах по Одессе 9 мая

9 мая враг продолжил обстреливать Украину. Утром, по сообщению ОК Юг, враг нанес четыре удара ракетами Оникс по Одессе со стороны Крыма.

В Одессе во время ракетных обстрелов в День победы находились премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и глава Европейского Совета Шарль Мишель.

— Бомбардировка Одессы российскими ракетами происходит практически каждый день, как и сегодня — прямо во время нашего визита с Шарлем Мишелем, — написал Шмигаль в Telegram.

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Вместе они посетили и увидели дома, разрушенные российскими военными.

— Мир должен увидеть, что на самом деле происходит и как Россия блокирует морские порты Украины, что приводит к дефициту продовольствия в мире. Благодарю Президента Европейского Совета Шарля Мишеля за этот визит и привлечение внимания к проблеме. Сегодня мы вместе осмотрели текущую ситуацию в порту Одессы, – написал Денис Шмыгаль.

Глава Одесской ОВА Максим Марченко сообщил, что удары повредили объекты инфраструктуры одного из районов области.

Вечером снова сообщают о ракетной атаке в Одессе и области. Оперативное командование просит всех оставаться в укрытиях.

Со своими визитами в Украину приезжает все большее число представителей разных стран. 8 мая, в День памяти и примирения Украину посетило рекордное количество чиновников.