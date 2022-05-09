Рекордное количество чиновников посетило Украину — все о политическом десанте

Накануне, в День памяти и примирения, Украину посетило рекордное количество чиновников. Приехали чиновники из Германии, Хорватии, Норвегии, а премьер-министр Канады лично поднял флаг над посольством своей страны в Киеве. Тогда как в Ужгород прибыла первая леди США.

В Киев на поезде Укрзалізниці прибыла глава Бундестага Бербель Басс. Она стала самым важным немецким политиком, посетившим Украину с начала полномасштабного вторжения России.

Бербель Басс почтила память всех жертв Второй мировой войны и нацистской тирании. Также она встретилась с премьер-министром Украины Денисом Шмигалем и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Киев также посетили премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович и министр иностранных дел Гордан Грлич Радман.

С украинскими чиновниками говорили об ужесточении санкций, которые могут остановить агрессивную машину Кремля и защитить энергетическую независимость Европы от России.

В Киев приехал глава парламента Норвегии Масуд Гараххани и посетил Ирпень и Бучу, после чего был шокирован зверствами российских военных.

Эти города в Киевской области посетил и канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Также чиновник присутствовал на открытии посольства Канады в Украине и поднял над зданием флаг своего государства.

А в Ужгород приехала первая леди США Джилл Байден. Там она встретилась с первой леди Украины Еленой Зеленской.

Вместе они посетили школу, в которой живут украинские переселенцы. Им пришлось бежать из своих домов, которые нещадно обстреливал враг. Вместе с детьми они делали бумажных животных.

И пока весь политический десант со всего мира в Киеве встречался с лидерами страны, в столичной подземке людей удивляли музыкальные посланцы. Читай, как Боно и Эдж из группы U2 спели в метро вместе с группой Антитіла.