Рекордна кількість високопосадовців відвідала Україну — все про політичний десант

Напередодні, у День пам’яті та примирення, Україну відвідала рекордна кількість високопосадовців. Приїхали урядники з Німеччини, Хорватії, Норвегії, а прем’єр-міністр Канади особисто підняв прапор над посольством своєї країни в Києві. Тоді як в Ужгород прибула перша леді США.
У Київ на потязі Укрзалізниці прибула глава Бундестагу Бербель Бас. Вона стала найважливішим німецьким політиком, який відвідав Україну з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Бербель Бас вшанувала пам’ять усіх жертв Другої світової війни та нацистської тиранії. Також вона зустрілася з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем та президентом України Володимиром Зеленським.
До Києва також завітали прем’єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович та міністр закордонних справ Гордан Грлич Радман.
З українськими посадовцями говорили про посилення санкцій, які можуть зупинити агресивну машину Кремля та захистити енергетичну незалежність Європи від Росії.
У Київ приїхав голова парламенту Норвегії Масуд Гараххані та відвідав Ірпінь та Бучу, після чого був шокований звірствами російських військових.
Ці міста на Київщині відвідав і канадський прем’єр-міністр Джастін Трюдо. Також посадовець був присутній на відкритті посольства Канади в Україні та підняв над будівлею прапор своєї держави.
А до Ужгорода приїхала перша леді США Джилл Байден, де зустрілася з першою леді України Оленою Зеленською.
Разом вони відвідали школу, в якій живуть українські переселенці, яким довелось тікати зі своїх домівок через нещадні обстріли ворога. З дітьми вони робили паперових тваринок.
І поки весь політичний десант з усього світу в Києві зустрічався з лідерами країни, у столичній підземці людей вражали посланці музичні. Читай, як Боно та Едж з гурту U2 заспівали в метро разом з гуртом Антитіла.