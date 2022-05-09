У місті був голова Європейської Ради Шарль Мішель! Що відомо про ракетні удари по Одесі 9 травня

9 травня ворог продовжив обстрілювати України. Зранку, за повідомлення ОК Південь ворог завдав чотири удари ракетами Онікс по місту зі сторони Криму.

В Одесі під час ракетного обстрілу на День перемоги перебували прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та голова Європейської Ради Шарль Мішель.

— Бомбардування Одеси російськими ракетами відбувається практично щодня, як і сьогодні — прямо під час нашого з Шарлем Мішелем візиту, — написав Шмигаль в Telegram.

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Разом вони відвідали й побачили будинки, які були зруйновані російськими військовими.

– Світ має побачити, що насправді відбувається та як Росія блокує морські порти України, спричиняючи дефіцит продовольства у світі. Дякую Президенту Європейської Ради Шарлю Мішелю за цей візит і привернення уваги до проблеми. Сьогодні ми разом оглянули поточну ситуацію в порту Одеси, — написав Денис Шмигаль.

Голова Одеської ОВА Максим Марченко повідомив, що удари пошкодили об’єкти інфраструктури одного з районів області.

Увечері знову повідомляють про ракетну атаку в Одесі та області. Оперативне командування просить всіх залишатися в укриттях.

Зі своїми візитами до України приїздить все більше представників різних країн. 8 травня, в День пам’яті та примирення Україну відвідала рекордна кількість високопосадовців.