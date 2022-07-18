Женщина в тяжелом состоянии, этого нельзя делать! Тимошенко о скандальном интервью с мамой погибшей Лизы

Накануне в соцсетях распространилось видео с мамой четырехлетней Лизы, погибшей в результате ракетного удара по Виннице 14 июля. Женщина до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии, однако один из журналистов попал в больничную палату и снял видео с потерпевшей.

Это видео вызвало большой резонанс среди украинцев. Не остались в стороне и украинские власти.

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, который находился в Виннице с рабочим визитом, рассказал о журналисте, который взял интервью у мамы Лизы, и попросил всех оставаться человечными.

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— Этой женщине не сообщили о том, что ее ребенок умер, потому что она находилась в очень тяжелом состоянии.

Я всех призываю быть человечными! Это действительно тяжелая и очень трагическая ситуация… Не надо так делать, пожалуйста! — призывает Кирилл Тимошенко.

По его словам, сейчас устанавливается, как журналист попал в реанимацию.

Мнение журналистского сообщества

Комиссия по журналистской этике (КЖУ) осудила распространение видео с матерью, которая потеряла дочь и получила тяжелые ранения во время ракетного удара российских войск по Виннице.

Также КЖУ призвала администрацию больницы, в которой находится потерпевшая, провести служебное расследование относительно того, кто разрешил допуск съемочной группы к пострадавшей.

Комиссия по журналистской этике подчеркивает, что СМИ не должны проводить съемку людей, которые находятся в отделении неотложной помощи, то есть реанимации, и не могут дать осознанное согласие на такую ​​съемку.

Освещение террористических действий РФ не должно причинять дополнительную боль и страдания пострадавшим, ретравмировать их.

Напомним, 14 июля три российские ракеты Калибр попали в центр Винницы. Жертвами атаки стали 24 человека, в том числе три ребенка. Более 110 человек пострадали.