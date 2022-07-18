Жінка у важкому стані, цього не можна робити! Тимошенко про скандальне інтерв’ю з мамою загиблої Лізи

Напередодні у соцмережах поширилося відео з мамою чотирирічної Лізи, яка загинула внаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня. Жінка й досі перебуває в реанімації у тяжкому стані, однак один із журналістів потрапив у лікарняну палату та відзняв відео з потерпілою.

Це відео спричинило чималий резонанс серед українців. Не лишилась осторонь і українська влада.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, який перебував у Вінниці з робочим візитом, розповів про журналіста, який взяв інтерв’ю у мами Лізи, та наголосив на потребі залишатися людяними.

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— Цю жінку не сповістили про те, що її дитина померла, бо вона перебувала у дуже важкому стані.

Я всіх закликаю бути людяними! Це дійсно важка і дуже трагічна ситуація… Не треба так робити, будь ласка! — закликає Кирило Тимошенко.

За його словами, наразі встановлюється, як журналіст потрапив до реанімації.

Думка журналістської спільноти

Комісія з журналістської етики (КЖУ) засудила поширення відео з матір’ю, яка втратила доньку й зазнала тяжких поранень під час ракетного удару російських військ по Вінниці.

Також КЖУ закликала адміністрацію лікарні, в якій перебуває потерпіла, провести службове розслідування щодо того, хто надавав дозвіл на допуск знімальної групи до потерпілої.

Комісія з журналістської етики наголошує, що ЗМІ не мають проводити зйомку людей, які перебувають у відділенні невідкладної допомоги, тобто реанімації, і не мають змоги надати усвідомлену згоду на таку зйомку.

Висвітлення терористичних дій РФ не має завдавати додаткового болю та страждань постраждалим, ретравмувати їх.

Нагадаємо, 14 липня три російські ракети Калібр влучили у середмістя Вінниці. Жертвами стали 24 людини, зокрема троє дітей. Понад 110 людей постраждали.