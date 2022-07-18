Жінка у важкому стані, цього не можна робити! Тимошенко про скандальне інтерв’ю з мамою загиблої Лізи

Напередодні у соцмережах поширилося відео з мамою чотирирічної Лізи, яка загинула внаслідок ракетного удару по Вінниці 14 липня. Жінка й досі перебуває в реанімації у тяжкому стані, однак один із журналістів потрапив у лікарняну палату та відзняв відео з потерпілою.
Це відео спричинило чималий резонанс серед українців. Не лишилась осторонь і українська влада.
Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, який перебував у Вінниці з робочим візитом, розповів про журналіста, який взяв інтерв’ю у мами Лізи, та наголосив на потребі залишатися людяними.
— Цю жінку не сповістили про те, що її дитина померла, бо вона перебувала у дуже важкому стані.
Я всіх закликаю бути людяними! Це дійсно важка і дуже трагічна ситуація… Не треба так робити, будь ласка! — закликає Кирило Тимошенко.
Я всіх закликаю бути людяними! Це дійсно важка і дуже трагічна ситуація… Не треба так робити, будь ласка! — закликає Кирило Тимошенко.
За його словами, наразі встановлюється, як журналіст потрапив до реанімації.
Комісія з журналістської етики (КЖУ) засудила поширення відео з матір’ю, яка втратила доньку й зазнала тяжких поранень під час ракетного удару російських військ по Вінниці.
Також КЖУ закликала адміністрацію лікарні, в якій перебуває потерпіла, провести службове розслідування щодо того, хто надавав дозвіл на допуск знімальної групи до потерпілої.
Комісія з журналістської етики наголошує, що ЗМІ не мають проводити зйомку людей, які перебувають у відділенні невідкладної допомоги, тобто реанімації, і не мають змоги надати усвідомлену згоду на таку зйомку.
Висвітлення терористичних дій РФ не має завдавати додаткового болю та страждань постраждалим, ретравмувати їх.
Висвітлення терористичних дій РФ не має завдавати додаткового болю та страждань постраждалим, ретравмувати їх.
Нагадаємо, 14 липня три російські ракети Калібр влучили у середмістя Вінниці. Жертвами стали 24 людини, зокрема троє дітей. Понад 110 людей постраждали.