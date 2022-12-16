“Не освобождать — мы вас резать будем”: какой была оккупация Борозенского в Херсонской области

Мне из Великой Александровки позвонили по телефону — сообщили, что техника поехала на Борозенское. Это было 24 февраля — в первый день войны. Через 15 минут заехали два Урала.

Об оккупации села Борозенское в Херсонской области фактически с первого дня полномасштабной российско-украинской войны рассказывает местная жительница и директор школы Любовь Глоба. Женщина говорит: сразу оккупанты здесь не стояли. Лишь время от времени наведывались. А “расселяться” начали в конце марта.

— Они вывозили все, что видели, КамАЗами. Это просто чудо какое-то: брали такое, что ты никогда и не подумал бы. Они мало что видели.

У семьи Любы оккупанты украли два автомобиля. Один уже после оккупации нашли аж в Бериславе — ее захватчики так и не смогли завести. А старенький Жигуль до сих пор стоит на одной из улиц села — четверо россиян на нем разбились.

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В оккупации в Борозенском осталось 700 жителей — половина жителей села. Оккупанты проверяли всех людей и выискивали особенно патриотических, а некоторых забирали с собой.

— Буквально в последние дни забрали наших ребят. Надевали чехлы на голову, ставили их к стене и стреляли над головами, — делится Любовь Глоба.

В Борозенском российские оккупанты сразу организовали штаб на несколько сел. В доме культуры размещалась основная масса захватчиков. Они сразу выставили доты и никого из местных сюда не пускали.

О штабе оккупантов в селе рассказывает нацгвардеец Андрей с позывным Киндер — его подразделение проводит здесь стабилизационные мероприятия.

Были как буряты, так и чечены и российские солдаты. Техники было 20 единиц.

Дом культуры оккупанты “окультурили” на свой, уже известный нам, порядок: оставили после себя столпотворение и мусорку. Ели, спали в подвалах, потому что боялись, говорит защитник.

Были в Борозенском и прислуживающие оккупантам, говорит местная жительница Мария Люзна. Женщина оставалась в селе с дочерью и внуком, которые имеют инвалидность.

Мария сейчас восстанавливает дом после обстрела. Говорит, в один день прилетело к ней и соседке. Рядом дом сгорел. Женщина вспоминает, как оккупанты постоянно терроризировали и запугивали людей.

— Двое перелезли сюда во двор. Я спросила: “Ребята, что вы здесь делаете? Вы же говорите, что вы освобождать нас пришли”. А они ответили: “Не освобождать — мы вас резать будем”.

А на День прапора на одной из улиц села появился украинский флаг. Тогда оккупанты устраивали людям допросы, но так и не нашли, кто это сделал.

Украинская армия освободила Борозенское 9 ноября. В селе за время оккупации от обстрелов погибли 17 местных жителей. Двое из них — дети.

Военные Украины делают невозможное, чтобы освободить нашу землю от оккупантов. Чтобы лучше разбираться в ситуации, загляни в актуальную карту боевых действий в Украине.

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