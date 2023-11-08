Станции РЭБ ее просто не видят! В Украине разработали уникальную рацию Himera для военных

В Украине разработали уникальную рацию Himera. Она невидима для российских станций радиоэлектронной борьбы, которые очень донимают наших защитников по всему фронту.

Himera не похожа на рации, которые мы привыкли видеть на передовой. Она компактная, имеет всего три кнопки и не нуждается в дополнительных батареях. Разработчики позаботились, чтобы разобраться с ней мог любой мобилизованный боец. 90% работы выполняют в Украине, только некоторые компоненты покупают за границей.

Название Himera придумала жена разработчика Алексея Олийника, потому что устройство — в этом его уникальность — не видят станции радиоэлектронной борьбы, которыми россияне нашпиговали фронт. Рации быстро и синхронно изменяют частоты, поэтому РЭБ не может их ни заглушить, ни расшифровать.

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В прошлом Алексей являлся разработчиком электроники. Как-то с командой работал над коммуникатором для альпинистов. Из этого проекта и родилась Himera.

В команде работает до 20 человек. Михаил отвечает за организацию процессов, поиск инвесторов и продвижение изобретения.

Я не на фронте. Это вторая самая лучшая вещь, которую я могу делать для приближения украинской победы, — говорит он.

Чтобы бойца никто не услышал, он может использовать обычные бытовые наушники. Когда нужно защитить уши от взрывов, можно подсоединить активные наушники, а рацию закрепить, где удобно. Благодаря кнопке-коннектору и переходнику, ее не нужно держать в руках.

Химерами уже пользуются подразделения на передовой. Изобретатели по просьбе бойцов постоянно свое творение улучшают. Придумали ретрансляцию, когда каждая рация может служить передатчиком для следующей, куда сигнал не дотягивает.

Сделали мы это после того, как узнали, что под Бахмутом боец под снегом на морозе сидел на открытой местности, слушал, что ему говорили и передавал дальше, — рассказывает основатель проекта.

В настоящее время тестируется текстовая передача сообщений и координат. Это нужно артиллеристам, чтобы быстро навестись, пока цель не исчезла.

Напомним, ранее мы рассказывали о цифровой базе SORC, созданной харьковскими айтишниками.

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