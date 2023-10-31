Цифровая база SORC в действии! Как установили личность российского командира, виновного в преступлениях в Украине

Харьковские полицейские вместе с айтишниками создали цифровую базу SORC, где собрали всю имеющуюся информацию об оккупантах — в основу легли забытые ими документы.

Одним ударом Россия убила не менее 44 человек. Это произошло в Изюме 9 марта 2022 года, преступление до сих пор расследуют — следователи пытаются установить того, кто отдал приказ и кто непосредственно ударил по многоэтажке. Сейчас только в Харьковской области полицейские расследуют более 17 тысяч уголовных дел — обстрелы, убийства, изнасилования. И, соответственно, имен преступников, которые нужно установить — тысячи.

Это трудная и кропотливая работа, говорит главный следователь Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. Но неожиданно сами россияне помогли расследовать преступления против себя.

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После успешного контрнаступления в сентябре прошлого года в освобожденных селах и городах следователи нашли огромное количество документов, в том числе списки российских военных с их должностями, званиями, позывными и контактами. А также наградные письма, где указано, за какие преступления против Украины Россия их вознаградила.

Есть и данные о коллаборантах и предателях.

База SORC: как помогает устанавливать российских преступников

Сергей Болвинов показывает базу SORC. Сотни мешков с документами превратились в 2,5 терабайта информации. Ее помогли создать харьковские айтишники. К оцифровке данных были привлечены также курсанты университета внутренних дел.

SORC уже помогает следователям в расследовании. Владимир Ногин работал охранником на агропредприятии, когда 24 февраля прошлого года в его село Петро-Ивановка Купянского района зашли колонны российской техники. Вскоре, вспоминает, появилось и пропагандистское телевидение.

Через несколько месяцев оккупанты пришли к нему на работу. Забрали телефон и ноутбук, угрожали оружием, а находившуюся рядом женщину обещали изнасиловать толпой.

Владимир запомнил фамилию русского командира и назвал его харьковским следователем. Благодаря SORC те быстро установили, кто он и откуда. Владимиру показали фото российского преступника для опознания — он сразу указал на своего обидчика.

Болвинов говорит, что на этом российском военном висит ряд и других преступлений, в том числе угон автомобиля, потерпевшие также узнали его и дали показания. Так что как только соберут всю необходимую информацию — объявят подозрение.

Напомним, ранее мы рассказывали историю священника Василия Вырозуба, пережившего 70 дней российского плена.

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