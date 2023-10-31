Цифрова база SORC у дії! Як встановили особу російського командира, що винен у злочинах в Україні

Харківські поліцейські разом із айтівцями створили цифрову базу SORC, де зібрали всю наявну інформацію про окупантів — в основі забуті ними документи.

Одним ударом Росія вбила щонайменше 44 людини. Це сталося в Ізюмі 9 березня 2022-го, злочин досі розслідують. Слідчі намагаються встановити того, хто віддав наказ і хто безпосередньо вдарив по багатоповерхівці.

Нині тільки на Харківщині поліцейські розслідують понад 17 тисяч кримінальних проваджень — обстріли, вбивства, зґвалтування. І, відповідно, імен злочинців, які потрібно встановити — тисячі.

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Це важка й кропітка робота, каже головний слідчий Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. Але неочікувано самі росіяни допомогли розслідувати злочини проти себе.

Після успішного контрнаступу торік у вересні у звільнених селах і містах слідчі знайшли величезну кількість документів, зокрема списки російських військових із їхніми посадами, званнями, позивними та контактами. А також нагородні листи, де вказано, за які саме злочини проти України Росія їх відзначала. Є й дані про колаборантів і зрадників.

База SORC: як допомагає встановлювати російських злочинців

Сергій Болвінов демонструє базу SORC. Сотні мішків із документами перетворилися на 2,5 терабайти інформації. Її допомогли створити харківські айтівці. До оцифровування даних залучили також курсантів університету внутрішніх справ.

SORC уже допомагає слідчим у розслідуваннях. Володимир Ногін працював охоронцем на агропідприємстві, коли торік 24 лютого в його село Петро-Іванівка Куп’янського району зайшли колони російської техніки. Невдовзі, згадує, з’явилося і пропагандистське телебачення.

Через кілька місяців окупанти прийшли до нього на роботу. Забрали телефон і ноутбук, погрожували зброєю, а жінку, що була поруч, обіцяли зґвалтувати натовпом.

Володимир запам’ятав прізвище російського командира і назвав його харківським слідчим. Завдяки SORC ті швидко встановили, хто він і звідки. Володимиру показали фото російського злочинця для упізнання — він одразу вказав на свого кривдника.

Болвінов каже, що на цьому російському військовому низка й інших злочинів, зокрема викрадення автомобіля, потерпілі також впізнали його і дали свідчення. Тож щойно зберуть всю необхідну інформацію — оголосять підозру.

Нагадаємо, раніше ми розповідали історію священика Василя Вирозуба, що пережив 70 днів російського полону.

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