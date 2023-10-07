Окупанти закатували його на смерть! На Харківщині ексгумували тіло місцевого бізнесмена

В селищі Савинці на Харківщині ексгумували тіло закатованого під час окупації бізнесмена — чоловіка, за словами місцевих, видала колаборантка. Свідки твердять, 59-річного Юрія Кривича викрали з дому терористи так званих “Л/ДНР”.

Слідчі вже натрапили на слід окупантів, які вчинили жорстокий злочин, і обіцяють скоро назвати імена катів.

Юрій колись був прикордонником, воював у Афганістані. Останні роки був бізнесменом — мав у Савинцях магазини й кафе. Під час окупації чоловіка видала катам місцева колаборантка, і Юрія замордували на смерть.

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Окупаційні війська зайшли в Савинці 2 березня 2022 року. Згодом почались арешти, зникали сусіди — людей тримали в катівні в Балаклії або сусідньому селі Довгалівка, жорстоко знущалися, однак більшість потім відпускали, розповідає місцевий житель Віталій Шарпан.

27 квітня приїхали й по Юрія Кривич. Домівка Віталія навпроти і він спостерігав за всім через шпарину в шторах на другому поверсі будинку. Спершу тривав обшук, з оселі винесли техніку й згодом вивели Юрія.

Юрія тримали в Довгалівці, в підвалі батьківського будинку Радіона Рогози. Його сестра, що мешкає поряд, каже, — крики Юрія було чути на все село. Кривич був палким патріотом України, ненавидів окупантів, розумів, що врешті по нього прийдуть, однак виїжджати відмовлявся.

За що саме закатували на смерть Юрія — достеменно невідомо. Колаборантка, яка видала його окупантам, втекла до Росії. Вони мали бізнес-конфлікт ще до війни, каже сусід Юрія. В день арешту чоловік посперечався з нею на ринку, вона пригрозила “візитом” друзів-окупантів. Все це Юрій розповів Віталію, коли бачилися востаннє.

Того самого дня до будинку Юрія під’їхали автівки з маркуванням Z. А вже за три дні тіло знайшли в морзі в Балаклії, зазначена причина смерті — “серцевий напад”. Сусід Юрія каже, що бачив тіло перед похованням — грудина червона від побоїв, на животі сліди жорстоких знущань.

На животі я навіть не знаю, що воно таке… як шомпол. І таке, знаєте, як нагріте і пропалене в животі, — розповідає Віталій.

Слідчі опитали свідків, за фотографіями ті впізнали катів. Під час експертизи встановлять справжню причину смерті, зберуть додаткові докази, і якщо все підтвердиться, оголосять підозри. Катам загрожує до 15 років тюрми, каже слідча. Знайдуть і тих, хто грабував дім Юрія — протягом кількох днів звідти машинами вивозили майно — нажилися й терористи квазі-республік, і росгвардійці, й ФСБвці.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про скандал через російські пісні, що розгорівся на Вінниччині, де місцева жителька погрожувала усіх зарізати та заперечувала існування України.

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