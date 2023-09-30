Україна

Пригрозила зарізати і заперечувала існування України. На Вінниччині розгорівся скандал через російські пісні

Єлизавета Печерна, відеоредакторка Вікна-новини 30 Вересня 2023, 10:00

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