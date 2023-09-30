Пригрозила зарізати і заперечувала існування України. На Вінниччині розгорівся скандал через російські пісні

З ножем на односельців за зауваження про антиукраїнські пісні. У селі Некрасове, що на Вінниччині, зчинився гучний скандал. Подружжя там на всю гучність слухало російських виконавців.

Сусіди розповідають, що ці пісні містять образливі для українців тексти, а подібні дискотеки відбуваються часто.

Відео з Вінниччини за день розлетілося мережею — місцева жителька ледь не на все село слухала антиукраїнські пісні.

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Ми йшли з вулиці Героїв України, прогулятися з хлопцями, почули російську провокативну музику і зреагували на неї. На нас здійснили напад з ножем, — розповідає один зі свідків, місцевий житель Павло Гринчак.

На крики дружини вибіг її чоловік. Поліцію вирішили не викликати, але ті самі помітили відео у мережі й повідомили в СБУ, а також завітали до любителів російської музики. Після бесіди з правоохоронцями, подружжя вибачилось на камеру.

Я обізвала Україну, я обізвала неправдивими словами народ України. Я дуже за це вибачаюсь, — каже на відео винуватиця скандалу.

Чому полюбляють образливі для українців пісні, журналісти хотіли спитати у подружжя особисто, але знімальній групі тут не раді. На територію не впустили, ще й облаяли з вікна.

Почувши галас, вийшла сусідка — жінка мешкає з родиною через стіну. Каже, що чи не щодня вимушено слухає російські концерти, а також лайку, як від дорослих, так і від їхніх дітей.

Якщо буде з’ясовано, що подружжя співпрацює з окупантами, за них візьметься СБУ. Наразі поціновувачі російського контенту відбулися попередженням.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про скандал у дельфінарії Немо.

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