Лайка та побиття — через прохання дотримуватися мовного закону: скандал в Одесі

Здавалося б, що на дев’ятому місяці повномасштабної, кривавої та абсолютно несправедливої війни в Україні більше не повинно виникати проблем із мовою, патріотизмом та усвідомленням — за свободу треба боротися у всіх інституціях.

Але ж ні: й досі в Україні живуть люди, що насаджують російські наративи, відстоюють мову агресора та відмовляються жити за чинними законами країни, в якій проживають, яка їх годує та яка зараз як ніколи потребує підтримки.

У столиці “віряни” моляться за здоров’я окупантів-росіян, а в Одесі молоде покоління відстоює пропаганду про “гаварящую на рускам Адєсу”.

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Про що мова — пояснюємо далі.

Мовний скандал в Одесі

Невідома жінка в Одесі накинулася на активістів, які прийшли до фірми з надання послуг із проханням пояснити, чому усі вивіски там написані російською мовою. На прохання замінити їх на українські жінка посипала на людей відверто ворожими наративами: мовляв, Одеса завжди була, є і буде російськомовним містом, а потім накинулася на активістів з кулаками.

Активістка Марина Бойко розповідає: за чинним законом України жодної російської реклами чи вивіски не може бути на вулицях України, про що вони й повідомили агресивну панянку.

Жінка кричала про те, що такого закону немає, а потім й зовсім зачинилася у приміщенні організації. Заяву до поліції написали уже без присутності винуватиці події.

Богдан Галайда каже, що окрім заяви до поліції, активісти напишуть звернення до мовного омбудсмена.

Зараз у тій організації не змінилися вивіски та реклама: вони досі написані російською мовою. А працівники запевняють, що й не знають тієї жінки.

На жаль, в Одесі порушення мовного закону є звичною справою. Особливо не гребують саме рекламними вивісками.

Після нещодавніх перевірок з’ясувалося, що закон порушує кожен другий магазин. Тож зі скаргою зверталися до міської адміністрації.

Цього року порушниками мовного закону, що працює ще з 2019 року, запровадили покарання. Які саме та куди звертатися, якщо тебе обслуговують російською мовою — читай у матеріалі.

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