Україна

Лайка та побиття — через прохання дотримуватися мовного закону: скандал в Одесі

Назар Бурхан 13 Листопада 2022, 19:00

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