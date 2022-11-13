Брань и драка — за просьбу соблюдать языковой закон: скандал в Одессе

Казалось бы, что на девятом месяце полномасштабной, кровавой и совершенно несправедливой войны в Украине больше не должно возникать проблем с языком, патриотизмом и осознанием: за свободу нужно бороться во всех институциях.

Но нет: до сих пор в Украине живут люди, которые насаживают российские нарративы, отстаивают язык агрессора и отказываются жить по действующим законам страны, в которой живут, которая их кормит и сейчас как никогда нуждается в поддержке.

В столице “верующие” молятся за здоровье оккупантов-россиян, а в Одессе молодое поколение отстаивает пропаганду о “русскоговорящей Одессе”.

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О чем речь — объясняем дальше.

Языковой скандал в Одессе

Неизвестная женщина в Одессе набросилась на активистов, которые пришли в фирму по предоставлению услуг с просьбой объяснить, почему все вывески там написаны на русском языке. На просьбу заменить их на украинские, женщина обсыпала людей откровенно враждебными нарративами: мол, Одесса всегда была, есть и будет русскоязычным городом, а потом набросилась на активистов с кулаками.

Активистка Марина Бойко рассказывает: по действующему закону Украины, никакая российская реклама или вывеска не может быть на улицах Украины, о чем они и сообщили агрессивной барышне.

Женщина кричала, что такого закона нет, а потом и вовсе закрылась в помещении организации. Заявление в полицию написали уже без присутствия виновницы происшествия.

Богдан Галайда говорит, что кроме заявления в полицию, активисты напишут обращение к языковому омбудсмену.

Организация так и не поменяла вывески и рекламу: они до сих пор написаны на русском языке. А работники уверяют, что и не знают виновницу конфликта.

К сожалению, в Одессе нарушение языкового закона является привычным делом. Особенно не брезгуют этим именно рекламные вывески.

После недавних проверок выяснилось, что закон нарушает каждый второй магазин. Поэтому с жалобой обращались в городскую администрацию.

В этом году нарушителям языкового закона, который действует в Украине с 2019 года, ввели наказание. Какие и куда обращаться, если тебя обслуживают на языке оккупанта — читай в материале.

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