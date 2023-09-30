Пригрозила зарезать и отрицала существование Украины. В Винницкой области разгорелся скандал из-за российских песен

С ножом на односельчан за замечания об антиукраинских песнях — в селе Некрасово Винницкой области разгорелся скандал. Супруги там на всю громкость слушали российских исполнителей.

Соседи рассказывают, что эти песни содержат оскорбительные для украинцев тексты, а подобные дискотеки случаются часто.

Видео из Винницкой области за день разлетелось по сети — местная жительница чуть ли не на всю деревню слушала антиукраинские песни.

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Мы шли с улицы Героев Украины прогуляться с ребятами, услышали российскую провокационную музыку и отреагировали на нее. На нас совершили нападение с ножом, — рассказывает один из свидетелей, житель Некрасового Павел Гринчак.

На крики жены выбежал муж. Полицию решили не вызвать, но те все же заметили видео в сети и сообщили в СБУ, а также наведались к любителям российской музыки. После беседы с правоохранителями, супруги принесли извинения на камеру.

Я обозвала Украину, я обозвала лживыми словами народ Украины. Я очень извиняюсь за это, — говорит на видео виновница скандала.

Почему пара любит оскорбительные для украинцев песни, журналисты хотели спросить лично, но съемочной группе здесь не рады. На территорию не пустили, еще и обругали через окно.

Услышав шум, вышла соседка — женщина живет с семьей через стену. Говорит, что ежедневно вынужденно слушает российские концерты, а также ругательства систематически доносятся, как от взрослых, так и от их детей.

Если будет установлено, что супруги сотрудничают с оккупантами, за них возьмется СБУ. В настоящее время ценители российского контента отделались предупреждением.

Напомним, ранее мы рассказывали о скандале в дельфинарии Немо.

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