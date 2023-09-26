Волосся стає дибки! Окупанти катували жителів Ізюму і ховали тіла у лісі — упізнали ще 14 жертв

На Харківщині поховали ще 14 тіл, знайдених на стихійному цвинтарі в ізюмському лісі. Після завершення ДНК-експертизи померлих віддали рідним для гідного поховання. Деякі тіла перепоховали вже третє.

Вересень 2022 року, Збройні сили України звільняють десятки сіл і містечок за день, кров кипить у жилах, українська земля знову стає вільною. Разом з тим, від побаченого на деокупованих територіях волосся ставало дибки — 80% Ізюма в руїнах, заморені голодом люди, стихійні поховання в лісі. У неглибоких ямах закопані тіла без трун, просто під номерами.

На цвинтарі в Ізюмі хоронять Тамару Носик. Жителька Ізюму страждала на гангрену — це був березень 2022 року, за місто точилися бої, окупанти скидали авіабомби, били ракетами, медичної допомоги не було — жінка померла у муках.

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Коли росіяни окупували Ізюм, стареньку без попередження викопали й перепоховали у лісі під номером 273. І так — ще сотні тіл. За даними Нацполіції, зі стихійного поховання ексгумували 449 тіл.

Вулиці Ізюма була всіяні тілами. Окупаційна влада також наказала закопати їх у лісі. Після ексгумації ідентифікувати їх було неможливо. Візуально упізнали лише 11 людей, розповідають в поліції. Решту — за допомогою ДНК-експертизи.

Днями в Ізюмі видали для поховання ще 14 ідентифікованих тіл, таким чином 258 людей вже гідно перезахоронено.

Чимало людей померли через відсутність медичної допомоги. Є загиблі від обстрілів, зокрема дорослі й діти з багатоповерхівки на вулиці Пам’яті. У березні під час ворожого удару загинуло 44 людини, які перебували в укритті.

Серед ексгумованих щонайменше 23 зарізані або застрелені, як от письменник Володимир Вакуленко. В його тілі знайшли дві кулі.

Ще 15 людей росіяни катували — у них були зв’язані руки за спиною, переламані ребра, ноги, руки, відрізані частини тіла. Поруч з цивільними була й братська могила, де знайшли 17 військових Збройних сил України.

— Встановити не просто підрозділ російської армії, а й імена тих, хто катував, вбивав, віддавав наказ — першочергова задача, — каже представник Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як повертають до життя знищене росіянами місто Ізюм.

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