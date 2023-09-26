Волосы становятся дыбом! Оккупанты пытали жителей Изюма и прятали тела в лесу — найдено еще 14 жертв

В Харьковской области захоронили еще 14 тел, найденных на стихийном кладбище в изюмском лесу. После завершения ДНК-экспертизы, умерших отдали родным для достойного захоронения. Некоторые тела перезахоронили уже в третий раз.

Сентябрь 2022 года, Вооруженные силы Украины освобождают десятки сел и городков в день, кровь кипит в жилах, украинская земля вновь становится свободной. Вместе с тем, от увиденного на деоккупированных территориях волосы становились дыбом — 80% Изюма в руинах, заморенные голодом люди, стихийное захоронение в лесу. В неглубоких ямах — зарытые тела без гробов, просто под номерами.

На кладбище в Изюме хоронят Тамару Носик. Жительница Изюма страдала от гангрены — это был март 2022 года, за город шли бои, оккупанты сбрасывали авиабомбы, били ракетами, медицинской помощи не было — женщина умерла в муках.

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Когда россияне оккупировали Изюм, женщину без предупреждения выкопали и перезахоронили в лесу под номером 273. И так еще сотни тел. По данным Нацполиции, из стихийного захоронения эксгумировали 449 тел.

Улицы Изюма были усеяны телами — оккупационные власти также приказали зарыть их в лесу. После эксгумации их идентифицировать было невозможно. Визуально опознали только 11 человек, рассказывают в полиции. Остальные – с помощью ДНК-эксперизы.

На днях в Изюме было выдано для захоронения еще 14 идентифицированных тел, таким образом 258 человек уже достойно перезахоронены.

Многие умерли из-за отсутствия медицинской помощи. Есть погибшие от обстрелов, в том числе взрослые и дети из многоэтажки на улице Памяти. В марте во время вражеского удара там погибли 44 человека, находившиеся в укрытии.

Среди эксгумированных по меньшей мере 23 зарезаны или застрелены, среди них — писатель Владимир Вакуленко. В его теле обнаружили две пули.

Еще 15 человек россияне пытали — у них были связаны руки за спиной, переломаны ребра, ноги, руки, отрезаны части тела. Рядом с гражданскими была братская могила, где нашли 17 военных Вооруженных сил Украины.

— Установить не просто подразделение российской армии, но и имена тех, кто пытал, убивал, отдавал приказы — первоочередная задача, — говорит представитель Харьковской областной прокуратуры Спартак Борисенко.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как возвращают к жизни уничтоженный россиянами город Изюм.

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