Оккупанты замучили его до смерти! В Харьковской области эксгумировали тело местного бизнесмена

В поселке Савинцы в Харьковской области эксгумировали тело замученного во время оккупации бизнесмена — мужчину, по словам местных, сдала коллаборантка. Свидетели утверждают, 59-летнего Юрия Кривича похитили из дома террористы так называемых “Л/ДНР”.

Следователи уже наткнулись на след оккупантов, совершивших жестокое преступление, и обещают скоро назвать имена палачей.

Юрий когда-то был пограничником, воевал в Афганистане. Последние годы был бизнесменом — имел в Савинцах магазины и кафе. Во время оккупации мужчину выдала палачам местная коллаборантка, и Юрия замордовали насмерть.

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Оккупационные войска зашли в Савинцы 2 марта 2022 года. Впоследствии начались аресты, исчезали соседи — людей держали в застенке в Балаклее или соседнем селе Довгаловка, жестоко издевались, однако большинство потом отпускали, рассказывает местный житель Виталий Шарпан.

27 апреля приехали и за Юрием Кривичем. Дом Виталия напротив и он наблюдал за всем через щель в шторах на втором этаже дома. Сначала продолжался обыск, из дома вынесли технику и впоследствии вывели Юрия.

Юрия держали в Довгаловке, в подвале родительского дома Радиона Рогозы. Его сестра, которая живет рядом, говорит: крики Юрия было слышно на все село. Кривич был страстным патриотом Украины, ненавидел оккупантов, понимал, что за ним придут, однако уезжать отказывался.

За что именно замучили насмерть Юрия — доподлинно неизвестно. Коллаборантка, выдавшая его оккупантам, сбежала в Россию. У них был бизнес-конфликт еще до войны, говорит сосед Юрия. В день ареста мужчина поспорил с ней на рынке, она пригрозила “визитом” друзей-оккупантов. Все это Юрий рассказал Виталию, когда виделись в последний раз.

В тот же день к дому Юрия подъехали автомобили с маркировкой Z. А уже через три дня тело нашли в морге в Балаклее, указанная причина смерти — “сердечный приступ”. Сосед Юрия говорит, что видел тело перед погребением — грудь красная от побоев, на животе следы жестоких издевательств.

На животе я даже не знаю, что оно такое… как шомпол. И такое, знаете, как нагрето и прожжено в животе, — рассказывает Виталий.

Следователи опросили свидетелей, по фотографиям они узнали палачей. В ходе экспертизы установят истинную причину смерти, соберут дополнительные доказательства, и если все подтвердится, объявят подозрения.

Палачам грозит до 15 лет тюрьмы, говорит следователь. Найдут и тех, кто грабил дом Юрия — несколько дней оттуда машинами вывозили имущество — нажились и террористы квази-республик, и росгвардейцы, и ФСБовцы.

Напомним, ранее мы рассказывали о скандале из-за российских песен, разгоревшегося в Винницкой области, где местная жительница угрожала всех зарезать и отрицала существование Украины.

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