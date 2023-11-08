Станції РЕБ її просто не бачать! В Україні розробили унікальну рацію Himera для військових

В Україні розробили унікальну рацію Himera. Вона невидима для російських станцій радіоелектронної боротьби, які дуже дошкуляють нашим захисникам по всьому фронту.

Himera не схожа на рації, які ми звикли бачити на передовій. Вона компактна, має всього три кнопки та не потребує додаткових батарей. Розробники потурбувалися, щоб розібратися з нею міг кожен мобілізований боєць. 90% роботи виконують в Україні, лише деякі компоненти купують за кордоном.

Назву Himera придумала дружина розробника Олексія Олійника, бо пристрій — в цьому його унікальність — не бачать станції радіоелектронної боротьби, якими росіяни нашпигували фронт. Рації швидко і синхронно змінюють частоти, тому РЕБ не може їх ні заглушити, ні розшифрувати.

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У попередньому житті Олексій був розробником електроніки. Якось із командою працював над комунікатором для альпіністів. З того проекту і народилася Himera.

У команді працює до 20 людей. Михайло відповідає за організацію процесів, пошук інвесторів та просування винаходу.

Я не на фронті. Це друга найкраща річ, яку я можу робити для наближення української перемоги, — він.

Щоби бійця ніхто не почув, він може використати звичайні побутові навушники. Коли потрібно захистити вуха від вибухів, можна під’єднати активні навушники, а рацію закріпити, де зручно. Завдяки кнопці-конектору і перехіднику її не треба тримати в руках.

Химерами вже користуються підрозділи на передовій. На прохання бійців винахідники постійно покращують своє творіння. Придумали ретрансляцію, коли кожна рація може слугувати передавачем для наступної, куди сигнал не дотягує.

Зробили ми це після того, як дізнались, що під Бахмутом боєць під снігом на морозі сидів на відкритій місцевості, слухав, що йому сказали й передавав далі, — розповідає засновник проекту.

Нині тестують текстову передачу повідомлень та координат. Це потрібно артилеристам, щоб швидко навестися, поки ціль не втекла.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про цифрову базу SORC, створену харківськими айтівцями.

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