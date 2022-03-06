Война в Украине: какая ситуация на фронте по состоянию на 6 марта

В Генштабе рассказали о ситуации на фронте по состоянию на утро воскресенья, 6 марта.
В Генштабе сообщают о нередких случаях, когда враг, неся потери, уклоняется от прямого огневого контакта с украинскими защитниками. В рядах российской армии случается дезертирство, отдельные военные решаются бросить технику и уйти в неизвестном направлении.
А новые военные, пополняющие ряды российских захватчиков, очень деморализованы, поскольку уже знают реальное положение дел.
Напомним, Forbes оценивает всю утраченную Россией технику в Украине в $3 миллиарда.