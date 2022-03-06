Война в Украине: какая ситуация на фронте по состоянию на 6 марта

В Генштабе рассказали о ситуации на фронте по состоянию на утро воскресенья, 6 марта.

Бойцы десантно-штурмовых войск ВСУ остановили вражеские колонны, которые пытались выдвинуться в сторону Днепропетровской области со стороны Балаклеи.

со стороны Балаклеи. В Николаевской области украинские военные захватили большое количество броне- и автомобильной техники врага.

украинские военные захватили большое количество броне- и автомобильной техники врага. Отлично работают Воздушные силы ВСУ — общие авиационные потери российской армии составили 88 самолетов и вертолетов.

Между тем, ВСУ проводят оборонную операцию в восточной части Донецкого операционного района. Основная задача – оборона Мариуполя и нанесение огневого поражения превосходящим силам врага.

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На Волынском направлении идет подготовка полосы обороны вдоль государственной границы Украины.

В Северской области проводится операция по обороне Чернигова.

На приморском направлении осуществляется оборона пунктов базирования, морских портов на Черном море.

В Генштабе сообщают о нередких случаях, когда враг, неся потери, уклоняется от прямого огневого контакта с украинскими защитниками. В рядах российской армии случается дезертирство, отдельные военные решаются бросить технику и уйти в неизвестном направлении.

А новые военные, пополняющие ряды российских захватчиков, очень деморализованы, поскольку уже знают реальное положение дел.

Напомним, Forbes оценивает всю утраченную Россией технику в Украине в $3 миллиарда.