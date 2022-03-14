Враг уничтожает города с лица Земли. Алексей Арестович о ситуации в Мариуполе, Мелитополе и Киеве 14.03.22

Продолжается 18 день войны в Украине. Враг терроризирует города на востоке Украины.

Советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал о ситуации в стране 14.03.22.

Он сообщил, что самая сложная ситуация под Мариуполем, там враг уничтожает города с Земли.

Однако у наших военных и там есть победы. Они остановили бронетанковый прорыв Мариуполя, набрали пленных, но у нас более 2500 убитых людей.

Президент уже третьи сутки для себя обозначает Мариуполь темой №1.

Однако россияне не выполняют договоренности о гуманитарных коридорах и в этот город не удается доехать.

Следует понимать, что война — это двусторонний процесс. И не все зависит от одной стороны. Украина в этом случае очень сильно занимается Мариуполем.

Также Арестович сообщил, что под Мелитополем было уничтожено 50 единиц вражеской военной техники.

Относительно обстрелов Киева советник Офиса президента уверяет, что это не системные выстрелы, возможно, это “шальной” снаряд.

Ранее мы подробно рассказывали о взрыве на Оболони и заводе Антонова 14.03.22.