Ворог знищує міста з лиця Землі. Олексій Арестович про ситуацію в Маріуполі, Мелітополі та Києві 14.03.22

Триває 18-й день війни в Україні. Ворог тероризує міста на сході України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович розповів про ситуацію в країні 14.03.22.

Він повідомив, що найскладніша ситуація під Маріуполем, там ворог знищує міста з лиця Землі.

Проте наші військові й там мають перемоги. Вони зупинили бронетанковий прорив Маріуполя, набрали полонених, але ми маємо понад 2500 вбитих людей.

Президент уже третю добу для себе позначає Маріуполь темою № 1.

Проте росіяни не виконують домовленості про гуманітарні коридори й до цього міста не вдається доїхати.

Треба розуміти, що війна — це двосторонній процес. І не все залежить від однієї сторони. Україна в цьому випадку дуже сильно опікується Маріуполем.

Також Арестович повідомив, що під Мелітополем було знищено 50 одиниць ворожої військової техніки.

Щодо обстрілу Києва радник Офісу президента запевняє, що це не системні вистріли, можливо це “шальний” снаряд.

Раніше ми детально розповідали про вибух на Оболоні та заводі Антонова 14.03.22.