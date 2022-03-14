Україна

Ворог знищує міста з лиця Землі. Олексій Арестович про ситуацію в Маріуполі, Мелітополі та Києві 14.03.22

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Березня 2022, 11:15

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