“Теперь я знаю, что такое — счастье”: жена освобожденного азовца рассказала об эмоциях от этой новости

215 освобожденных пленных встретила Украина на прошлой неделе. Раненых, обессиленных, но непокоренных. Возвращения героев ждала вся страна, а особенно — родные. Большинство родственников не могут унять эмоций и еще не готовы делиться собственными историями.

Но жена одного из освобожденных азовцев Вячеслава — Елена Белая пообщалась с журналистами и рассказала о своих эмоциях от новости.

Она услышала его голос в восемь вечера. А утром увидела видео. В последний раз они виделись 22 февраля — Елена уже была беременна. Мужчина родом из Кривого Рога, по специальности педагог-биолог и психолог. Еще в 2014 году он добровольцем пошел защищать Мариуполь. С тех пор служил в Азове.

Полномасштабная война застала его дома, как раз был в отпуске. И сразу отправился защищать металлический город, который с первых дней обстреливали с земли, неба и моря.

Было такое, что связи не было неделями. А 17 мая он мне сказал — мы идем в плен, это приказ. Ты не волнуйся. Нас обменяют через два или три месяца. Но теперь я знаю, что такое счастье.

Вместе с собратьями мужчина оказался заблокирован на Азовстали. Затем последовали четыре долгих месяца адского плена. Вячеслав попал в Еленовку, там встретил свое 30-летие.

Ровно год назад они поженились: Елена показывает фото — они ее поддерживали и внушали веру, что мужчина вернется живым. Хотя многие друзья-азовцы уже погибли.

Женщина, как могла, боролась, чтобы вызволить из плена мужа и его собратьев. Участвовала в различных мероприятиях, призывала помнить о каждом пленнике. И останавливаться не собирается.

Конечно, за всех ребят переживаем. Наверное, потому, что так научили наши мужья. Они там все вместе и мы теперь тоже все вместе — жены и родственники. Мы за всех переживаем и за всех одинаково радуемся и скучаем.

Об эмоциях родных, впервые за долгие месяцы разлуки услышавших голос освобождённых Азовцев, трудно даже говорить. Но раньше они рассказали журналистам о моральном и физическом состоянии каждого освобожденного военнопленного.

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