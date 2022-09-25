Звонки, шок и слезы. Родные наших защитников откровенно о первых разговорах и состоянии героев после плена

Кадры, на которые невозможно смотреть без слез. Украинские герои возвращаются домой. Уставшие, искалеченные, но не сломленные. Из-за пыток, которые они пережили в российском плену, многим даже трудно двигаться. А близкие до сих пор не могут поверить, что обмен произошел.

Родные пленных, которых удалось освободить, только теперь понемногу начинают общаться с прессой. История каждого героя полна трагизма. Это и пытки, унижения и одновременно большое счастье от возвращения домой.

Сейчас с большинством работают врачи, кто-то уехал домой с желанием как можно быстрее вернуться на передовую. Командиры азовцев пока будут оставаться в Турции.

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Среди освобожденных есть и Богдан Кротевич с позывным Тавр, первый заместитель командира полка Азов. Сестра Сандра обняла его еще в Черниговской области, хотя не представляла, что он будет там.

Конечно, я не знала и не ожидала. Во-первых, это командиры, их просто так не освобождают.

Приехали заранее. Четырнадцать часов прождали на месте встречи, хотя все было очень скрыто. Говорит, физическое здоровье брата удовлетворительное, но морально подавленное, поскольку еще много бойцов остается во вражеском плену.

Илья Самойленко, который воюет еще с 2015 года, тоже дома. Все четыре месяца он провел в одиночной камере в Москве. Мама его еще не видела, потому что она в командировке, но уже не раз говорила по телефону. Рассказывает о первом за все это долгое время звонке от сына.

Когда я взяла трубку и услышала там: “Мама Алла, говорите со своим Ильей”. Тут у меня уже начали подкашиваться ноги, я чуть не упала, но услышав его, поняла, что он в порядке.

Азовец Алексей Стребков тоже уже в Украине. Он на передовой с 2014 года. На Азовстали был вместе с женой Натальей. Ее убили российские ракеты в апреле. Дочь Алексея, Ирина Шматко, не верит, что наконец-то сможет обнять отца и вместе оплакать потерю мамы.

У меня мурашки по телу, это были настолько длинные две-три секунды, пока он брал трубку. Сказал: “Доченька, не реви, я в безопасности! Все хорошо!”

О плене Алексей ничего не рассказывает. Только сказал, что похудел на 25 килограмм. В настоящее время лечится. Поэтому дочь готовится откармливать папу и готовить ему самый вкусный в мире борщ.

Михаилу Дианову еще придется долго лечить руку. По словам журналистки Виолеты Киртоки, успевшей поговорить с ним по телефону, в его руке не хватает четырех сантиметров кости. Не меньше и вред моральный.

Сестра Димы, или более известного как Орест Казацкий из Азова, рассказала, что ее брат – всё тот же. Даже сохранил свою детскую непосредственность. Однако пребывание в Еленовке и Донецке принесли свои последствия.

Однако всем тем, кого пытала РФ, настолько тяжело, что сами они хотели бы обо всем этом забыть. Не спешат освобожденные военные делиться деталями, также опасаясь навредить тем, кто остался в плену.

Поделились переживаниями и впечатлениями от разговора с родными защитниками также семьи командиров из Азовстали. Читай, что рассказала мама Святослава Паламара “Калины” о состоянии сына после плена.

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