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Оксана Михайлова Ольга Чайко, Журналістка програми Факти ICTV Христина Гавриш, Журналістка програми Факти ICTV 25 Вересня 2022, 14:00

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Рідні звільнених вперше побачили своїх героїв після полону

Дзвінки, шок та сльози. Рідні наших захисників відверто про перші розмови й стан героїв після полону
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