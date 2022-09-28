“Тепер я знаю, що таке — щастя”: дружина звільненого азовця розповіла про емоції від цієї новини

215 звільнених бранців зустріла Україна минулого тижня. Поранених, знесилених, але нескорених. Повернення героїв чекала вся країна, а особливо — рідні. Більшість родичів не можуть угамувати емоцій та ще не готові ділитися власними історіями.

Але дружина одного зі звільнених азовців В’ячеслава — Олена Біла поспілкувалася із журналістами та розповіла про свої емоції від новини.

Вона почула його голос о восьмій вечора. А вранці побачила на відео. Востаннє вони бачилися 22 лютого — Олена уже була вагітна. Чоловік родом із Кривого Рогу, за фахом — педагог-біолог і психолог. Іще 2014 року він добровольцем пішов боронити Маріуполь. Відтоді служив в Азові.

Повномасштабна війна застала його вдома, саме був у відпустці. І одразу вирушив захищати металеве місто, яке з перших днів обстрілювали із землі, неба та моря.

Було таке, що не було зв’язку тижнями. А 17 травня він мені сказав — ми йдемо в полон, це наказ. Ти не хвилюйся. Нас обміняють за два або три місяці. Але тепер я знаю, що таке щастя.

Разом із побратимами чоловік опинився заблокованим на Азовсталі. Потім були чотири довгих місяці пекельного полону. В’ячеслав потрапив до Оленівки, там зустрів своє 30-річчя.

Рівно рік тому пара одружилася: Олена показує фото — вони її підтримували та вселяли віру, що чоловік повернеться живим. Хоча чимало друзів-азовців уже загинули.

Жінка як могла боролась, аби визволити з полону чоловіка з побратимами. Брала участь у різноманітних заходах, закликала пам’ятати про кожного бранця. І зупинятися не збирається.

Звичайно, за всіх хлопців переживаємо. Напевно, тому, що так навчили наші чоловіки. Вони там всі разом, і ми тепер також усі разом — дружини й родичі. Ми за всіх переживаємо і за всіх однаково радіємо та сумуємо також.

Про емоції рідних, які вперше за довгі місяці розлуки почули голос звільнених Азовців важко навіть говорити. Та раніше вони розповіли журналістам про моральний та фізичний стан кожного звільненого військовополоненого.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за усіма новинами!