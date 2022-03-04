Більше не літає: які країни закрили небо для Росії

За війну на території України РФ доводиться платити комфортом своїх громадян. Списки країн по всьому світу, що закрили небо для російських літаків, оновлюються щодня.

Рішення про закриття свого повітряного простору для Росії ухвалило уже 38 країн світу. До раніше відомих уже приєдналися США та Чорногорія.

Про це повідомляє МЗС України.

Обмеження стосуються:

літаків у російській власності;

літаків з російською реєстрацією;

літаків, що перебувають під контролем Росії;

приватних літаків російських олігархів.

Серед країн, що закрили небо для літаків РФ, є Албанія, Румунія, Греція, Велика Британія, Ірландія, Канада, Ісландія, Північна Македонія. Також і Швейцарія вирішила не триматися осторонь і викреслити російські літаки зі свого повітряного простору.

Фото: офіційна сторінка y Facebook МЗС України

Цікаво, що і Росія закрила свій повітряний простір для 36 країн світу у відповідь. До списку країн, проти яких введені санкції, потрапила також Франція, Німеччина, Англія, Іспанія, Італія, Молдова, Естонія, Польща.

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