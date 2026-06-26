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Каблучка з діамантом: як вибрати прикрасу за каменем, оправою та характером

Юлія Хоменко, редакторка сайту 26 Червня 2026, 14:40 4 хв.
Золота каблучка з діамантом: на що звернути увагу перед покупкою
Фото Pexels

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