Міжнародний день толерантності 2023: дата, цікаві факти та як відзначають

Щорічно 16 листопада відзначають Міжнародний день толерантності. Його запровадили у зв’язку з ухваленням ЮНЕСКО у 1995 році Декларації принципів толерантності, в основу якої заклали положення, проголошені в Загальній декларації прав людини.

Міжнародний день толерантності 2023: що відомо про цю дату — читай у матеріалі.

Міжнародний день толерантності 2023: суть свята

Толерантністю називають повагу до людської індивідуальності. В цей день говорять про важливість визнання основоположних прав і свобод людини, прийняття та правильне розуміння різноманіття культур та найрізноманітніших форм самовираження.

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Важливо розуміти, що принципи та положення рівності закріплені у міжнародному законодавстві (як і національному). Згідно з законом, всі люди є вільні та рівні у своїх правах.

Міжнародний день толерантності: історія свята

У 1995 році 16 листопада держави, які є членами ЮНЕСКО, ухвалили Декларацію принципів толерантності. Вона підтверджує той факт, що толерантність є не поступкою, а розумінням мультикультурності сучасного світу, проявом поваги, любові й терпимості.

Що всі люди є різними, однак рівними у своїх правах.

Толерантність — це свобода, справедливість та неупередженість. Вона надає кожній людині рівні можливості для розвитку.

День толерантності 2023: для чого придумали й традиції у цей день

У Міжнародний день толерантності у школах та інших навчальних закладах працівники освіти розповідають учням про важливість поваги одне до одного.

Свято покликане поважати особистість одне одного.

Так ми зможемо зберегти індивідуальність. Дата покликана цінувати особливості людей й не відчувати ненависті до них.

Коли день толерантності та що відомо про цей день

Міжнародний день толерантності був заснований у 1995 році. Тоді ж була заснована премія імені Маданжита Сінгха. Нею нагороджують людей, які активно борються за толерантність та ненасильство.

Цей день також нагадує людству про те, що таким явищам як насильство, релігійне переслідування та інше, не місце в сучасному світі. Крім лекцій у навчальних закладах, у цей день у світі проводять акції, спрямовані проти екстремізму, різноманітних форм дискримінації та проявів нетерпимості.

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