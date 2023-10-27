Фільм П’ять ночей із Фредді: коли вийде в Україні та що відомо про кінострічку

Відеоігри все частіше стають основою сюжету для повноекранних фільмів. Те ж саме трапилося із популярною грою Five Nights at Freddy’s. Це — одна з найочікуваніших кіноадаптацій відеоігор. Коли вийде фільм Фнаф в Україні 2023 і що відомо — читай у матеріалі.
У прокаті FNaF буде в Україні з 26 жовтня по 1 листопада 2023 року. Відомо, що анонсували створення стрічки ще у 2015 році.
Тому екранізація пройшла досить довгий шлях.
Тому екранізація пройшла досить довгий шлях.
Картина змінила кілька студій та шоураннерів. Наприклад, перейшла з Warner Bros до Blumhouse.
Кінострічка знята у лютому 2023 року у Новому Орлеані. Над сценарієм працював Скотт Коутон (творець оригінальної франшизи FNaF).
Тобто творці фільму дотримувалися канонів гри. Фільм жахів розпочинатиметься зі сцени у піцерії Freddy Fazbear’s Pizza. Головний герой приходить влаштовуватись у піцерію охоронцем на нічну зміну.
У світлий час доби на роботі тихо і спокійно. Багато відвідувачів, їжі та музики.
У світлий час доби на роботі тихо і спокійно. Багато відвідувачів, їжі та музики.
Але вночі кафе перетворюється на оселю кошмару. Тварини оживають та починають полювати на охоронця. Останньому потрібно пережити 5 ночей дуже жорсткого буяння. Також йому потрібно швидко і без шкоди розкрити секрет жахливих звірів.
Фільм жахів Фнаф виходить на великих екранах та у цифрі. В Україні його можна буде переглянути:
У FNaF знялося багато зірок. Вже відомо, що головну роль Майка Шмідта виконав Джош Хатчерсон. Він відомий глядачам зі зйомок у фільмі Голодні ігри, Міст у Терабітію.
Також у П’ять ночей у Фредді знялася Елізабет Леіл (Одного разу у казці).
Також у П’ять ночей у Фредді знялася Елізабет Леіл (Одного разу у казці).
У зйомках взяв участь Меттью Лін Ліллард, який раніше знімався в Доктор Хаус, Надприродне, Твін Пікс, Мислити як злочинець та інші.
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