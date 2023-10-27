Фільм П’ять ночей із Фредді: коли вийде в Україні та що відомо про кінострічку

Відеоігри все частіше стають основою сюжету для повноекранних фільмів. Те ж саме трапилося із популярною грою Five Nights at Freddy’s. Це — одна з найочікуваніших кіноадаптацій відеоігор. Коли вийде фільм Фнаф в Україні 2023 і що відомо — читай у матеріалі.

Фільм П’ять ночей із Фредді: коли вийде

У прокаті FNaF буде в Україні з 26 жовтня по 1 листопада 2023 року. Відомо, що анонсували створення стрічки ще у 2015 році.

Тому екранізація пройшла досить довгий шлях.

Картина змінила кілька студій та шоураннерів. Наприклад, перейшла з Warner Bros до Blumhouse.

Зараз також дивляться

Про що фільм П’ять ночей у Фредді

Кінострічка знята у лютому 2023 року у Новому Орлеані. Над сценарієм працював Скотт Коутон (творець оригінальної франшизи FNaF).

Тобто творці фільму дотримувалися канонів гри. Фільм жахів розпочинатиметься зі сцени у піцерії Freddy Fazbear’s Pizza. Головний герой приходить влаштовуватись у піцерію охоронцем на нічну зміну.

У світлий час доби на роботі тихо і спокійно. Багато відвідувачів, їжі та музики.

Але вночі кафе перетворюється на оселю кошмару. Тварини оживають та починають полювати на охоронця. Останньому потрібно пережити 5 ночей дуже жорсткого буяння. Також йому потрібно швидко і без шкоди розкрити секрет жахливих звірів.

Де дивитись фільм Five Nights at Freddy’s в Україні та онлайн

Фільм жахів Фнаф виходить на великих екранах та у цифрі. В Україні його можна буде переглянути:

у Мультиплексі;

Планеті кіно;

на стрімінговому сервісі Peacock.

Актори фільму П’ять ночей у Фредді

У FNaF знялося багато зірок. Вже відомо, що головну роль Майка Шмідта виконав Джош Хатчерсон. Він відомий глядачам зі зйомок у фільмі Голодні ігри, Міст у Терабітію.

Також у П’ять ночей у Фредді знялася Елізабет Леіл (Одного разу у казці).

У зйомках взяв участь Меттью Лін Ліллард, який раніше знімався в Доктор Хаус, Надприродне, Твін Пікс, Мислити як злочинець та інші.

Читай про найочікуваніші фільми 2023 року.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.