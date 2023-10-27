Фильм Пять ночей c Фредди: когда выйдет в Украине и что известно о киноленте

Видеоигры все чаще стают основой сюжета для полноэкранных фильмов. Также случилось с популярной игрой Five Nights at Freddy’s. Это — одна из самых ожидаемых киноадаптаций видеоигр. Когда выйдет фильм Фнаф в Украине 2023 и что известно — читай в материале.
В прокате FNaF будет в Украине с 26 октября по 1 ноября 2023. Известно, что анонсировали создание ленты еще в 2015 году.
Поэтому экранизация прошла довольно длинный путь.
Поэтому экранизация прошла довольно длинный путь.
Картина сменила несколько студий и шоураннеров. Например, перешла с Warner Bros к Blumhouse.
Кинолента снята в феврале 2023 года в Новом Орлеане. Над сценарием работал Скотт Коутон (создатель оригинальной франшизы FNaF).
То есть создатели фильма придерживались канонов игры. Фильм ужасов будет начинаться со сцены в пиццерии Freddy Fazbear’s Pizza. Главный герой приходит устраиваться в пиццерию охранником на ночную смену.
В светлое время суток на работе тихо и спокойно. Много посетителей, еды и музыки.
В светлое время суток на работе тихо и спокойно. Много посетителей, еды и музыки.
Но вот ночью кафе превращается в обитель кошмара. Животные оживают и начинают охотиться на охранника. Последнему нужно пережить 5 ночей очень жесткого буйства. Также ему нужно быстро и без вреда для себя раскрыть секрет чудовищных зверей.
Фильм ужасов Фнаф выходит на больших экранах и в цифре. В Украине его можно будет посмотреть:
Во FNaF снялись многие звезды. Уже известно, что главную роль, Майка Шмидта, исполнил Джош Хатчерсон.
Он известен зрителям по съемкам в фильме Голодные игры, Мост в Терабитию.
Он известен зрителям по съемкам в фильме Голодные игры, Мост в Терабитию.
Также в Пять ночей с Фредди снялась Элизабет Лэил (Однажды в сказке). В съемках принял участие Мэттью Лин Лиллард, который ранее снимался в Доктор Хаус, Сверхъестественное, Твин Пикс, Мыслить как преступник и других.
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